Caprile al Napoli, è ufficiale: il portiere va in prestito a Empoli

Nel bel mezzo della gara amichevole a Dimaro contro la Spal, il Napoli ufficializza l'acquisto di Elia Caprile, portiere del Bari che si trasferisce all'altra società di casa De Laurentiis dopo una stagione da protagonista in B con i pugliesi e la promozione in Serie A solo sfiorata.

«La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo defintivo le prestazioni sportive di Elia Caprile dalla SSC Bari. Il calciatore, in data odierna, è stato trasferito con la formula del prestito all’Empoli FC fino al 30 giugno 2024» si legge dal comunicato del club azzurro. Il classe 2001 è cresciuto nel Chievo Verona, prima delle avventure al Leeds in Inghilterra e alla Pro Patria. Un'estate fa il passaggio al Bari, ora il prestito all'Empoli per la prima esperienza in massima serie.