Kvaratskhelia, a Dimaro spunta l'agente: rinnovo in vista?

Aurelio De Laurentiis presente a bordo campo a Dimaro per Napoli-Spal. Ma non solo: ad assistere al match da vicino c'era anche l'agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, arrivato a Dimaro in queste ore anche per discutere di affari con il club azzurro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'agente del numero 77 azzurro avrebbe anche proposto dei giovani talenti georgiani al club di De Laurentiis, approfittando della presenza in Val di Sole. La presenza del procuratore è indirizzata al rinnovo contrattuale per il georgiano, ormai in dirittura d’arrivo. Al fianco di Jugeli in postazione a bordo campo c'è anche il fratello minore del talento georgiano, Tornike Kvaratskhelia.