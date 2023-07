Il Lens continua a frenare, ma Kevin Danso chiede tempo per dire la sua sull'offerta del Napoli. I suoi pensieri vanno soprattutto a quella proposta prospettata nei giorni scorsi dal club azzurro: un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro e l'opportunità di giocare in Italia. Dal Napoli trapela una volontà netta di chiudere questa operazione, sebbene si ritenga di vincolare l'offerta scritta di 20-25 milioni solo nel momento in cui Danso avrà espresso l'intenzione ai suoi attuali dirigenti di voler lasciare il Lens. Tempo? Sì ne serve. Motivo per cui De Laurentiis ha scatenato Micheli e il suo scouting che hanno portato sul tavolo di Dimaro almeno tre nomi: Sutalo, Mavropanos e Kilman. Il croato della Dinamo Zagabria viene valutato circa 13 milioni di euro ma quello che sembra essere la vera alternativa a Danso è il greco dello Stoccarda, classe 1997. Valutazione: 18 milioni. Infine Kilman: i Wolves lo valutato 40 milioni. Solo se gli inglesi aprono alla formula del prestito con riscatto, può smuoversi qualcosa.

Osimhen non ha gradito le parole di De Laurentiis («Vediamo chi ci tiene al Napoli o chi aspira ad altri lidi»). Gliela hanno dovuta tradurre due volte, ma il senso gli era chiaro: per rinnovare chiede un maxi-aumento. De Laurentiis rivolge il solito appello all'amore per la maglia, alla napoletanità, che fa ogni volta si trova in difficoltà nelle trattative per i rinnovi dei contratti. Una frase, quella dell'altra sera, che nasconde i problemi nel trovare una nuova intesa. Perché la sua permanenza - solo il Psg può cambiare gli scenari - non è in discussione. Ma balla il rinnovo. De Laurentiis ne parlerà direttamente con Osimhen, nei prossimi giorni. Dopo Di Lorenzo, è fatta per il rinnovo di un altro senatore azzurro: Mario Rui. Un altro bel colpo per il manager, Giuffredi. La nuova scadenza è nel 2026, allunga di un anno il suo contratto (con piccolo aumento). L'annuncio? Presto. Magari già nei primi giorni del ritiro di Castel di Sangro. Lotito parla di 20 milioni rifiutati per Zielinski da De Laurentiis. Il polacco vuole restare, ma senza spalmare l'ingaggio dell'ultimo anno: male che vada, andrà in scadenza. Cosa che De Laurentiis, ovvio, non prende affatto in considerazione. Si lavora sul rinnovo, non semplice. Ma non impossibile.

Ovvio, se il difensore deve arrivare e basta, tutto il resto è una giostra: perché solo se va via qualcuno, ne arriva un altro. Ma nelle ultime ore, il Napoli si è mosso per il jolly dell'Eintracht Francoforte. E in campioni d'Italia si inseriscono nella corsa a Jesper Lindstrom: trequartista cresciuto con Gerrard e Neymar come modelli, può agire anche da esterno d'attacco. Insomma, un bel prospetto di soli 23 anni. Intermediari hanno proposto Federico Chiesa, ma la richiesta mette i brividi: la Juve chiede 60 milioni e lui ne vuole 7 milioni. Operazione che non rientra nei gusti di De Laurentiis. Al contrario di Bernardeschi che per il Napoli ha pronto l'addio al Toronto. De Laurentiis, che in questa fase ha solo Chiavelli come suo braccio destro e operativo, mentre i vari Micheli, Meluso e Sinicropi sono solo assistenti, sembra non avere particolare fretta. Dal Bari, società di famiglia, dopo Caprile, potrebbe prendere anche Cheddira. Anche lui andrà all'Empoli. Gaetano è stato chiesto dal Frosinone, Demme ancora dalla Fiorentina (con cui c'è sempre in ballo Castrovilli). Zanoli difficilmente resterà e il Genoa lo aspetta. Lozano? Se a Castel di Sangro non viene risolta la questione del suo rinnovo, rischia di essere messo fuori squadra.