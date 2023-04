Ronaldo fa un gesto osceno dopo la sconfitta del Al Nassr

RONALDO FEZ UM GESTO OBSCENO PARA OS ADEPTOS DO AL HILAL, QUE CANTAVAM POR MESSI. PIC.TWITTER.COM/RPE47WI8VX

— B24 (@B24PT) APRIL 18, 2023

Copy Code



La stagione non sta andando bene per il club saudita l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, e il dispiacere del del fuoriclasse portoghese ha preso il sopravvento dopo la sconfitta di martedì contro l'Al Hilal per 2-0.

Dopo questa partita la squadra Al Nassr di CR7 ha tre punti dalla capolista saudita Al Ittihad, che però ha ancora una partita da giocare.



Uscendo dal campo, a Ronaldo non è piaciuto ascoltare i tifosi avversari urlare per Lionel Messi e rientrando negli spogliatoi ha fatto un gesto poco elegante.