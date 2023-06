Napoli, Lindström è la prima alternativa a Lozano

È il principale indiziato per sostituire Lozano che pare abbia già fatto le valigie. Ma dalla sua parte ha anche caratteristiche diverse, oltre che ben altra anagrafe e sopratutto pretese economiche che rientrerebbero nei pacchetti che si è imposto il club di Aurelio De Laurentiis già da qualche tempo. Jesper Lindstrom 23 anni è il gioiellino dell'Eintracht Francoforte che si sta mettendo in mostra sia con la nazionale Under 21 danese, sia con il club tedesco. Il Napoli si è messo sulle sue tracce già da tempo ed ha avuto modo di saggiare le caratteristiche dell'estroso trequartista anche in occasione della sfida di andata dei quarti di finale alla Deutsche Bank Park, vinta nettamente dagli azzurri di Spalletti con un perentorio 0-2. In quella circostanza Lindstrom agì alle spalle dello spauracchio Kolo Muani, ma nella sua pur giovanissima carriera ha dimostrato di sapersi destreggiare anche più esterno sulla fascia.

Insomma, in caso di probabile addio di Lozano, il giovane vichingo sembra avere i requisiti adatti per agire da jolly nello scacchiere di Garcia.

Con l'Eintracht in Bundesliga ha messo a segno sette reti, condite da 4 assist. In Champions invece è stato protagonista assoluto dell'exploit a Marsiglia che ha permesso ai tedeschi di battere bandiera corsara in territorio francese. Al Maradona, invece, fu costretto a saltare la gara di ritorno con il Napoli per via di un infortunio. E chissà che non possa tornare presto nello stadio di Fuorigrotta. Stavolta però non come avversario...