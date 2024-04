È iniziata Napoli-Roma allo stadio Maradona e il pubblico ha assistito ai primi minuti del match in religioso silenzio, senza cori. Una scelta, quella in particolare delle curve, per esprimere dissenso in una stagione molto difficile per il club azzurro che è ottavo in classifica ed è reduce dalla sconfitta contro l'Empoli.

I tifosi indirizzano la protesta al presidente De Laurentiis, al tecnico Calzona e a tutta la rosa azzurra. Il silenzio è finito con un coro indirizzato contro De Laurentiis.