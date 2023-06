Moggi a bordocampo in Napoli-Juve Primavera: club azzurro multato di 2500 euro dalla Figc

Napoli multato di 2500 euro per la presenza di Luciano Moggi, ex dg del club azzurro e della Juventus, ai bordi del campo dello stadio di Cercola prima della partita Napoli-Juventus Primavera del 14 gennaio. La Procura federale, guidata da Giuseppe Chiné, aprì un'inchiesta, essendo stato Moggi radiato dopo Calciopoli. Il dirigente scrisse una lettera al presidente della Figc, Gabriele Gravina, per sottolineare che si era trovato casualmente a bordo campo e aveva salutato il suo ex calciatore Gianluca Pessotto, dirigente della Juve.

Il Calcio Napoli ha patteggiato la sanzione, decisa dalla Figc perché il club non impedì l'accesso di Moggi, «soggetto radiato dall'ordinamento federale».