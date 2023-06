Koch al Napoli dopo Kim Min-Jae? Può liberarsi dal Leeds

Torna di moda il nome di Robin Koch per il Napoli. Un profilo, quello del centrale difensivo tedesco, che il club di Aurelio De Laurentiis riscopre: Koch era già finito nel mirino azzurro diverse stagioni fa, quando ancora indossava la maglia del Friburgo in Germania. Il tedesco è poi passato al Leeds nel 2020, fino alla retrocessione dell'ultima stagione.

Una retrocessione che lo rende appetibile anche per il mercato. Soprattutto visto il contratto in scadenza nel 2024. Nato nel 1996, Koch ha giocato in passato con le maglie di Friburgo e Kaiserslautern prima dell'avventura inglese. Nell'ultima stagione ha giocato 39 partite e a Napoli arriverebbe per rimpiazzare il partente Kim Min-Jae, ormai promesso sposo del Bayern Monaco.