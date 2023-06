Kim Min-Jae al Bayern Monaco, il passaggio ormai è solo da formalizzare con il pagamento della clausola rescissoria di circa 58 milioni al Napoli, operazione che il club bavarese potrà effettuare da domani ed entro il 15 luglio.

Accordo raggiunto tra il Bayern Monaco e gli agenti del difensore sudcoreano, che sta completando il servizio di leva in patria: contratto fino al 2028 con un ingaggio intorno ai 7 milioni a stagione più bonus. Un grande colpo del club tedesco che si è inserito in maniera decisa nella corsa a Kim sbaragliando la concorrenza, a cominciare dal Manchester United, la prima squadra che si era mossa concretamente per il difensore sudcoreano del Napoli. L'affare è da considerare ormai definito e il Bayern Monaco lo formalizzerà, appena si concluderà il passaggio del difensore Lucas Hernandez dal club tedesco al Psg. Kim fu acquistato dal Napoli l'estate scorsa dal Fenerbahçe per una cifra di circa 18 milioni, la cessione, obbligata per la presenza della clausola rescissoria nel contratto, frutterà, quindi, al club azzurro circa 40 milioni.

E il Napoli è già al lavoro per il sostituto di Kim, diversi i profili monitorati prima dell'affondo decisivo. Seguito con attenzione il giovane Giorgio Scalvini, 19 anni dell'Atalanta, uno dei profili italiani più interessanti che ha numerosi estimatori sia in Italia che all'estero. «È un giocatore talmente importante che tutte le squadre europee sono interessate. Ma è giovane e ha tempo per fare tutto ciò che deve. Ha rinnovato con l'Atalanta? Sì, già da un po'», ha detto ieri il suo agente Tullio Tinti in un'intervista a Sky Sport. I due profili stranieri in pole position sono il giapponese Ko Itakura, 26 anni, del Borussia Monchengladbach e lo slovacco David Hancko, 25 anni, del Feyenoord. E prende quota anche un altro nome, quello di Koch del Leeds, ex difensore del Friburgo. In corsa anche l'olandese Schuurs del Torino e Le Normand della Real Sociedad.

Ndombele non verrà riscattato dal Tottenham e il Napoli è al lavoro sul centrocampista. Un'idea è il francese Lucas Tousart dell'Hertha Berlino che è interessato a Demme. Seguiti con interesse gli spagnoli Gabri Veiga del Celta Vigo e Rodri Sanchez del Betis Siviglia. Un'altra pista potrebbe essere quella di Maxime Lopez del Sassuolo. Il Parma è interessato al prestito di Gaetano (su di lui c'è anche lo sguardo dell'Empoli), la squadra emiliana è allenata da Pecchia che ha avuto con sè il giovane centrocampista napoletano con la Cremonese nell'anno della promozione in serie A. Un altro giovane, Zerbin interessa al Frosinone neopromosso in massima serie: per l'esterno d'attacco azzurro si tratterebbe di un ritorno.

Da capire le offerte che potrebbero arrivare dai top club (dal Psg al Bayern Monaco e a quelli di Premier League) per Osimhen e se ci saranno sviluppi sull'ipotesi del rinnovo di Victor con il Napoli fino al 2027. E da vedere se ci saranno sviluppi sulla eventuale cessione di Lozano che ha il contratto fino al 2024 con il Napoli ed è seguito da club di Premier League, arabi e messicani.

De Laurentiis ieri era a Milano, in mattinata si è incontrato per un caffè e una chiacchierata con l'ad dell'Inter Marotta e quello dell'Atalanta Percassi. Lunedì prossimo è in programma l'assemblea della Lega sui diritti tv, inizialmente in calendario per oggi. E la prossima settimana sarà quella in cui il mercato del club azzurro entrerà nel vivo con la priorità che riguarderà la sostituzione: la prima mossa sarà l'acquisto del difensore centrale da affiancare a Rrahmani.