Napoli, le ultime di mercato: Tousart resta in pole

Prosegue la corsa al centrocampista del Napoli: in pole position resta l'ipotesi Tousart, il centrocampista francese di 26 anni dell'Hertha Berlino, retrocesso in quest'ultima stagione dalla Bundesliga. Al club tedesco interessa Demme, il centrocampista in uscita dal Napoli.

Un'idea, quella dello scambio tra i due centrocampisti, che resta viva e potrebbe svilupparsi in una vera e propria trattativa, Tousart è un jolly di centrocampo che Garcia ha allenato per una stagione al Lione e potrebbe giocare sia da playmaker che da mezzala. Sono diversi i centrocampisti seguiti dal Napoli che non confermerà Ndombele che tornerà per fine prestito al Tottenham.

Monitorati Samardzic dellUdinese, che ha avuto un rendimento molto positivo nell'ultimo campionato di serie A, e i due spagnoli Gabri Veiga del Celta Vigo e Rodri Sanchez del Betis Siviglia, due profili molto interessanti. Per entrambi è prevista una clausola rescissoria di circa 40 milioni sui rispettivi contratti.

Seguito con attenzione anche un altro centrocampista dalle caratteristiche offensive che è stato un grande protagonista nell'ultiimo campionato di serie A, l'olandese Koopmeiners dell'Atalanta che ha grandi qualità nell'ultimo passaggio e nell'inserimento in zona tiro e una buona percentuale realizzativa.

Si attende intanto che riparta la trattativa con l'agente di Zielinski per il rinnovo del contratto del centrocampista polacco che è in scadenza con il club azzurro fino al 2024.