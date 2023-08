Scudetto, per il Cies sarà testa a testa Inter-Napoli

Il Napoli è la favorita per lo scudetto, ma a - quasi - pari merito con l’Inter. Lo rivela l’ultimo report settimanale del Cies football observatory, organizzazione indipendente di ricerca e formazione con sede in Svizzera, in cui vengono classificate le squadre di 69 campionati di calcio di tutto il mondo in base al «livello di esperienza» medio dei giocatori di ogni rosa, sommando quello dei “titolari” (i primi undici) e dei “panchinari” (i secondi undici).

Il livello di esperienza viene calcolato ponderando i minuti giocati in partite ufficiali di club o nazionali nell’ultimo anno in base al livello delle partite, con un punteggio massimo possibile di 100. Nel campionato di Serie A, Napoli e Inter condividono il livello di esperienza dei propri “starters”: 72.7, mentre i nerazzurri superano di pochi gli azzurri di Garcia per quanto riguarda l’indice delle panchine (47.1 a 44.7).

A completare il podio c’è la Juventus (indice titolari 67.7, panchina 44.7).

Come si piazzano le italiane a confronto con le big d’Europa? Manchester City (85.6 e 63.2), Real Madrid (82.5 e 60.6), Bayern Munich (73.4 e 52.3) and Paris St-Germain (67.9 e 48.5) si prendono i valori più alti in entrambi gli indici.