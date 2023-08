Meret è il sogno Maradona: «Lo stile? Quello di Anguissa»

«La mia prima partita a Napoli è stata una grandissima emozione, con una bella vittoria. Venivo da un infortunio e quindi è stato ancora più bello» le parole di Alex Meret, il portiere del Napoli campione d'Italia che si è raccontato alla rivista GQ.

«Il coro dei napoletani che mi piace di più? ‘Un giorno all’improvviso’» ha continuato Meret. «Mi sarebbe piaciuto incrociare sul campo Maradona. Il calciatore del Napoli con più stile? Frank Anguissa, si presenta ogni volta all’allenamento con dei look molto particolari. Per noi, ma soprattutto per i tifosi, è bellissimo dopo così tanto tempo portare il tricolore sulla maglietta e cercheremo di difendere questo titolo al meglio».