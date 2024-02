Napoli-Barcellona 1-1, l'Analisi Ignorante: o muori da Spalletti o diventi Allegri

O muori da Spalletti o vivi abbastanza a lungo da diventare Allegri

(Antico proverbio coreano)

Non è bastata la buona volontà, dopo 16 giornate ecco il reso di WALTERONE CATENACCIONE. Al suo posto, CALZONA. Con un Napoli in mutande, mi pare una scelta coerente.

E diveniamo così la prima squadra scudettata a cambiare tre allenatori la stagione successiva (Fonte: AMMIOCUGGINO MECCANICO)

Nonostante tutto però, quando parte il collegamento dal Maradona, mi sale l' adrenalina dei tempi migliori. Malgrado quest'annatsa sciagurata, partite così fanno storia a sé e all' ultimo Decibel dell' urlo Champions, nelle mie orecchie rimbomba un solo grido

SCHIATTAML A CAP



E se obiettate che non si scrive così, io ribatterò che nel Geolierese è corretto. E tiè.

Partiti. È il peggior Barcellona degli ultimi 30 anni ma noi evidentemente stiamo peggio di loro.

Pat'm, che era stato insolitamente fiducioso al fischio d'inizio ("Stasera vincimmo"), dopo 7 minuti ha già moderato il suo pronostico: "Stasera ne pigliammo tre"

Il Napoli chiude il Barca nella propria metà campo. Dove 'propria' in questo caso sta per quella del Napoli.

Venti minuti e Meret ha già toccato più palloni dell' intero reparto offensivo

MIETT A SINATTI

In tutto questo, i Blaugrana lascerebbero anche praterie assurde, ma a noi FREGACAZZI

Intorno alla mezz'ora, scatto d'orgoglio degli azzurri che cominciano a capirci qualcosa. Ad esempio, che si trovano in campo.

Si intravedono timidi segnali di costruzione dal basso, ancorché nessun tiro in porta.

Si va al riposo sullo 0-0

Sintesi di questo primo tempo: però con Mazzarri in panchina sarei stato più tranquillo. Nel senso che mi addormentavo durante la partita ed ora era già domani.

Ripresa

Abbiamo aspettato Osimhen come si aspetta Godot ma SASAMÈN sovverte le barzellette sulle fanciulle che non capiscono il Fuorigioco.

Il peggior Barcellona degli ultimi anni è comunque più forte del peggior Napoli degli ultimi anni.

Difendiamo come tacchini. Lewa si gira indisturbato. Gol. 0-1 MANNAGGIA TUTTE LE COSE 😤

È il momento dei cambi e chiaramente Calzona, che non conosce i giocatori, sostituisce Kvara pensando fosse Politano.



Dalla faccia del georgiano all' uscita si intuisce che il rapporto tra i due parte subito alla grandissima

Ma Osi decide di dimostrare come è riuscito a spillare 10 Mln a quel gran tirchion... parsimonioso d'un Adl.

E su una palla sporca su cui nessuno crede, si avventa e, con una zampata trasforma la Juve in oro. CAPEFRITTATAAAAAAAA. 1-1

Il Napoli riprende coraggio e arremba, mentre lo Stadio parafrasa Italiano Vero di Cotugno. Ci provano Zambone di testa e Cholito. Fuori.

Ultimo brivido al 94' con Gundogan che coglie l' esterno rete (l' avevo vista dentro) ma il risultato non cambia più.

Finisce 1-1. Per come si erano messe le cose, pari d'oro per gli azzurri. Qualificazione ancora aperta. Si decide tutto al ritorno a Barcellona. Se torniamo una squadra normale potremmo persino farcela. Abbiamo un paio di settimane di tempo

Vado a spiegare al Sindaco che quando parlavamo di parcheggi sotterranei al Vomero non intendevamo questo, ciao.