Torino-Napoli, l'analisi ignorante: eravamo felici con Garcia e non lo sapevamo

Pensa, quarti col Mangiarane: eravamo felici e non lo sapevamo

La vita è strana: sulla panchina del Napoli Campione d’Italia oggi c’è FRUSTALUPI

In tribuna intanto, a pochi metri da Walterone, confinato nel gabbiotto, ecco sbucare SALUTA ANDONIO da Lecce. VI PREGO, IO NON REGGO ALTRE ILLUSIONI

Partiti.

Solito avvio arrembante del Napoli.

Eternamenti secondi sul pallone, spenti, lenti, svogliati, senza gioco. Ma abbiamo anche dei difetti.

Zapatone triangola con Pornotka poi centra Gollo.

Gran botta di Vlasic da fuori: fondo.

Pochi minuti e già sì intuisce che l’unica cosa buona del Napoli è la divisa

Per ragioni non chiarite, Cajuste, al posto delle scarpette di calcio, indossa TIMBERLAND

MR6 non segue, JJ dice prego si accomodi a Bellanova, cross per Vlasic che spreca una gigantesca occasione.

Ma, venti minuti e la cosa più emozionante della gara degli azzurri è quando hanno inquadrato il parruccone di Conte

Dal nulla, un’occasione anche per noi, anzi due.

Entrambe con Raspa che prima centra il portiere da pochi passi , poi manda fuori su transizione di James Senese Cajuste.

Si vede anche Zielu che però muore in area senza motivo apparente

Ma due miracoli di Marittiello e Lobo mi persuadono che il peggio deve ancora venire. Infatti

43’, punizione di Ilic, la sporca Zapata, palla a Sanabria. Gol. 1-0

Si va al riposo così

Sintesi di questo primo tempo: li prenderei a schiaffi uno ad uno, accummincianno da Zielinski che cammina

Ripresa.

Walterone toglie proprio il polacco e mette dentro il nuovo acquisto Mazzocchi. RIENTRA LA DIFESA A TRE DI WALTERONE

IL GIOCO SI FA DURO

A MALI ESTREMI ESTREMI RIMEDI

SI SENTE QUANTO SIAMO DISPERATI?!?

Pasquale Mazzocchi da Barra, una vita a sognare il debutto con il Napoli, quando finalmente arriva il momento

entro, spacco, esco, ciao

Meno di cinque minuti, entrata da Kung Fu su Lazaro, Mariani opta per il giallo, ma al Var C’È IL GIUSTO TRA I GIUSTI, il nostro CHIFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Che corregge la decisione: rosso. Napoli in 10 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Nemmeno il tempo di annottare la decisione sul taccuino, che Vlasic, su sponda ancora di Duvanone fa il 2-0 e in pratica chiude il match.

Perchè anche se anche se resterebbero una quarantina di minuti per provare comunque a riprenderla, il Napoli dà la sensazione che non segnerebbe nemmeno se la partita durasse sei mesi e si giocasse senza portieri. Ed i cervellotici cambi di un Walterone sempre più in pappa non producono alcuna scossa.

BUONGIORNO! È quello che io direi ai giocatori del Napoli. Avete visto che è sorto il sole, si? 3-0 e per noi è notte fonda

Ci trasciniamo nell’INDEGNITÀ fino al 90’ tra gli sfottò dei granata che non ci battevano da quasi un decennio, mentre io mi trovo a riflettere sul fatto che il Napoli è riuscito a farmi intossicare Natale, Capodanno, rientro a lavoro, senza soluzione di continuità

Conte intanto scappa dallo stadio per paura di incontrare ADL che lo costringa a firmare.