Torino-Napoli 3-0, squadra in ritiro dopo la figuraccia

Napoli travolto e Aurelio De Laurentiis manda il la squadra in ritiro. Da stasera. 3-0 per il Torino, è il pomeriggio dell'orrore. Domenica perfetta invece per i granata, che hanno dominato con i gol di Sanabria, Vlasic e Buongiorno. Presente tra i 20 mila dello stadio Olimpico pure Antonio Conte, contattato invano nei mesi scorsi da Aurelio De Laurentiis per raccogliere l'eredità del deludente Garcia.

Inizia subito male con tiro di Zapata (4’) e parata di Gollini.

I granata si impadroniscono del campo, il 4-3-3 di Mazzarri è molle, poco reattivo con Vlasic (21’) che divora il vantaggio. Gli azzurri hanno cercato di scuotersi solo a metà del primo tempo e hanno costruito una palla gol colossale: assist di Di Lorenzo (25’) e tiro a colpo sicuro di Raspadori. Ma è stata solamente una fiammata e c'è voluto un salvataggio di Lobotka per rimandare il vantaggio dei granata che arriva dopo pochi istanti, al termine di una carambola.

Entra Mazzocchi, il tempo di capire che Mazzarri ha virato al 3-4-3 che il ragazzo di Barra si fa cacciare per un intervento falloso su Lazaro. Il Napoli finisce in balia in balia del Torino. A Vlasic è bastato infatti un solo assalto per trovare pure il raddoppio (8’), con Bongiorno che chiude il conto. Dal settore ospiti è partita la contestazione e nel finale il Torino fallisce più volte il 4-0. È la notte più buia.