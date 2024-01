Lazio-Napoli, l'analisi ignorante: la vera impresa è stata arrivare svegli al fischio finale

La visione di questa partita è gentilmente offerta da Filtrofiore Bonomelli-Camomilla con melatonina

Tra infortuni, squalifiche, Coppe d'Africa e cuori che hanno cessato di battere, è emergenza totale contro la Lazio.

Zielinski dopo aver saltato la partita contro la sua prossima squadra torna tra i titolari, mentre io sono sempre più convinto che, se restassimo disponibili solo io e Mastro Lindstrom, proverei la gioia di esordire con la mia squadra del cuore 😍

La Curva laziale è squalificata per gli insulti razzisti e quindi gli stessi gruppi di tifosi oggi li troviamo nella Tevere.

In pratica hanno squalificato i seggiolini

A proposito dei laziali, secondo me stanno un po' confusi su chi tifare, perché da una parte c è la loro squadra, dall' altra sono tutti vestiti di nero MWAHAHAHAH

Partiti. Primi dieci minuti Fase di studio. Napoli che si difende in 8 e che, da centrocampo in su, non riesce a tenere una palla

Secondi dieci minuti. Fase di studio. Un pochino meglio la Lazio, che però non impegna mai Eminem Gollini.

Noi stiamo giocando alla Mazzarri. Il Cagliari di Mazzarri

MA CHE BISOGNO C È DI ANDARE IN PREMIER QUANDO POSSIAMO OFFRIRVI SPETTACOLI COME QUESTO ?

Prima mezz'ora. Fase di studio OOOOH E BASTA QUANDO COMINCIA LA PARTITA?!?

Ho visto partite di scacchi con più azioni

Lanci in avanti a cercare i nani, Zielinski ectoplasma, Demme in decomposizione. Spettacolo Napoli.

Si va al riposo sullo 0-0

Sintesi di questo primo tempo: dovreste rimborsare il biglietto anche a chi non lo ha acquistato.

Ripresa: subito Castellanos come Chillummerd nell' anno dei record ma per fortuna è fuorigioco.

Anche se devo dire che io avrei PIANTO se mi avessero annullato un gol così

Comunque credo di aver intuito la strategia di Mazzarri: far addormentare gli avversari per poi punirli nel meglio del suonno

Intanto vi segnalo che siamo nelle mani di Gaetano per le uscite dal basso. DIO PERCHÉ CI HAI ABBANDONATO?

Va detto comunque che Gaetano appena entrato è comunque più pericoloso di Raspa in 70'

La gara è così avvincente che il migliore in campo mi pare Orsato. Che peraltro accusa pure una puntella di wallera. Niente a che vedere con la tempra di CHIFFIIIIIII

Intanto Ostigard fa un salvataggio per il quale gli massaggerei la testa tutta la notte tipo palla da bowling mentre a WALTERONE nostro, sempre con la consueta simpatia, vorrei dire

I CAMBI MAZZA' I CAMBIIIIIIIIIIII MANNAGGIA TUTTE LE COSE 😤

Soltanto nel finale, esordio per i neoacquisti Ngonge e TIKTOKER. Il risultato non cambia. E nemmeno il conto delle occasioni pericolose. 0-0-0. Con tutte queste assenze probabilmente era difficile fare molto di più, ma la vera impresa è stata arrivare svegli al fischio finale

Vado ad avvisare la Juve che Orsato si è ciaccato, così valuteranno se tornare sul mercato, ciao