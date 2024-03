Il rompete le righe al triplice fischio finale. Appena spente le luci a San Siro stanotte i giocatori del Napoli saranno liberi fino a giovedì prossimo. Il tecnico Calzona, di concerto con il club, ha deciso di concedere qualche giorno in più di riposo complice la settimana di sosta – l'ultima - per gli impegni delle nazionali. Già, le convocazioni. Quello che si ritroverà in campo giovedì a Castel Volturno sarà un Napoli dimezzato nella rosa. Un'intera dozzina di giocatori azzurri, infatti, è stata chiamata dalle rispettive rappresentative e raggiungerà i vari raduni nella giornata di domani. Sono 11, nel dettaglio, i giocatori del club di De Laurentiis che hanno già preparato le valigie ed andranno su e giù per il vecchio continente con qualche puntatina oltreoceano. È il caso della Nazionale italiana che partirà martedì alla volta degli States per la mini tournée con due amichevoli (Venezuela ed Ecuador).

Il Ct Spalletti ha chiamato Meret, Di Lorenzo e Raspadori. Il difesnore Ostigard, farà altrettanto con la sua Norvegia che sfiderà la Repubblica Ceca e la Slovacchia di Calzona e Loboka durante la sosta. Olivera ha risposto presente all'adunata dell'Uruguay impegnato in amichevole contro una rappresentativa dei paesi baschi a Bilbao e poi con la Costa d'Avorio a Lennes. Già detto di Lobotka e del tecnico Calzona, sono stati chiamati dalle rispettive rappresentative anche Cajuste, Rrahmani, Zielinski, Kvaratskhelia ed Osimhen. Quest'ultimo però è ancora in dubbio sul rispondere o meno alla convocazione per via dell'infortunio muscolare patito martedì scorso a Barcellona in Champions League.