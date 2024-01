Terza vittoria di fila e ottava in totale per l'Inter in Supercoppa. Nella finale disputata all'Al-Awwal Stadium di Riad i nerazzurri superano 1-0 il Napoli grazie a un gol al 91' del solito Lautaro Martinez. Gli azzurri pagano l'espulsione per doppia ammonizione di Simeone al 60'. Nuovo trionfo per l'allenatore dei vice campioni d'Europa Inzaghi che conquista il trofeo per la quinta volta.