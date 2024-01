Simeone, la moglie Giulia attacca l'Inter: «Facile vincere con l'arbitro»

Napoli-Inter fa discutere anche e soprattutti chi non era in campo. Come Giulia Coppini, moglie di Giovanni Simeone che ha assistito all'espulsione del marito durante il match di Riyadh in finale di Supercoppa Italiana: «Non è facile vincere con un giorno di riposo in meno, ma con l’arbitro a favore direi di sì» ha scritto per alcuni minuti Lady Simeone su Threads al fischio finale.

Il post - poi successivamente cancellato - si riferiva non solo al metro arbitrale del direttore di gara Rapuano ma anche alle parole di Lautaro Martinez rilasciate nel dopo partita.