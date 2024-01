Napoli, riecco Natan: il difensore azzurro torna ad allenarsi

L'ultima partita giocata oltre un mese fa, ora il ritorno in campo con i compagni.

Natan De Souza torna ad allenarsi. Come riportato dal Napoli attraverso i canali ufficiali del club, il difensore brasiliano questa mattina a Castel volturno ha svolto la prima parte della seduta in gruppo con gli altri azzurri e successivamente personalizzato in campo.

Una buona notizia per Walter Mazzarri che spera di poterlo avere a disposizione quanto prima per rimettere a posto i numeri della sua difesa e per svuotare anche gran parte dell'infermeria napoletana.

Che resta però comunque al lavoro: Meret ha svolto terapie e personalizzato in campo oggi al Centro tecnico azzurro, personalizzato in campo invece per Olivera.