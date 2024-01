Il ritorno del Cholito che si ritrova di fronte il suo passato. Giovanni Simeone ha scontato il turno di squalifica patito per l'espulsione (a dir poco severa) subita nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter a Riad e domenica torna a disposizione di Walter Mazzarri per la sfida con il Verona al Maradona. Per il Cholito – che è in ballottaggio, ma in vantaggio rispetto a Raspadori per un posto al centro del tridente – si tratta di una partita speciale contro l'Hellas. L'attaccante argentino si troverà di fronte gli scaligeri con cui ha giocato e segnato tanto in una sola stagione (17 reti nella stagione 2021-'22). Da allora, l'attaccante figlio d'arte divenne l'oggetto del desiderio dei top club italiani ed europei. Ma il Cholito scelse Napoli. Simeone appare leggermente in vantaggio nelle gerarchie di Mazzarri per una maglia da titolare domenica poerigio a Fuorigrotta contro il Verona. L'attaccante argentino ha saputo scalare posizioni nelle rotazioni offensive, scalzando negli ultimi tempi Jack Raspadori che inizialmente Mazzarri aveva sempre utilizzato come il vice Osimhen. Il Cholito, pur non avendo un grandissimo minutaggio, è riuscito a timbrare il cartellino in tre delle 4 competizioni in cui è stato impegnato finora il Napoli.

APPROFONDIMENTI Napoli-Verona, Mazzarri prepara altri cambi: tornano Anguissa e Simeone Riecco Natan: il difensore azzurro torna ad allenarsi Spalletti migliore allenatore del 2023: «Cara Napoli, la panchina d'oro è per te»

Un gol in Champions al Bernabeu contro il Real del momentaneo ed effimero vantaggio azzurro; un gol in campionato che chiuse il poker con l'Udinese, ed un gol nella semifinale di supercoppa contro la Fiorentina in Arabia Saudita prima della doppietta di Zerbin. Domenica con il Verona, Simeone si gioca una maglia da titolare con Raspadori per completare il tridente con Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra.