Napoli-Inter in otto meme: con un Rapuano così in forma era impossibile vincerla

La magia del deserto non si concretizza per il Napoli di Walter Mazzarri: la Supercoppa Italiana va all’Inter grazie al gol-beffa al fotofinish di Antonio Rapu... no aspetta, giusto, di Lautaro Martinez. Altra partita che passerà alla storia per il gran numero di incongruenze nella sua gestione, per le sostituzioni inspiegabili e per la cornice surreale (per non essere volgari).