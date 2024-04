Edicola Mattino Football Team live dalle 13 dalla Galleria Umberto I di Napoli

Altra delusione per il Napoli, da analizzare con Claudia Mercurio, Luca Sepe e i protagonisti di “Edicola Mattino Football Team”, il format di approfondimento del lunedì del Mattino. Appuntamento dalle ore 13 dalla Galleria Umberto I per ascoltare i commenti dei tifosi dopo il deludente pareggio contro il Frosinone. L'Europa è ancora alla portata, ma chi conservava speranze di Champions League deve accantonarle dopo il 2-2 nell’anticipo di ieri a Fuorigrotta. L'appuntamento per tutti i lettori è sul Mattino.it e sui canali social del Mattino.