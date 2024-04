Edicola Mattino Football Team live dalla Galleria Umberto di Napoli

Il ritorno alla vittoria del Napoli di Calzona riporta il sole anche su Napoli e su “Edicola Mattino Football Team”, il format del lunedì condotto da Claudia Mercurio sulle pagine social del Mattino per commentare le gare degli azzurri in stagione.

Il sorriso sul volto dei tifosi torna grazie alle reti di Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori: e proprio tra i tifosi saranno le nostre telecamere, attese come sempre in Galleria Umberto I per le opinioni ancora a caldo dei napoletani verso questo finale di stagione alla ricerca della qualificazione europea. Appuntamento alle ore 13 sui canali social del Mattino e sul Mattino.it.