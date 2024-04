Monza-Napoli in dieci meme: venti minuti di “locura” azzurra con Politano alla Zidane e la Play Station 6 di Calzona

Come spieghereste il secondo tempo del Napoli a Monza a una persona che non ha mai visto giocare gli azzurri, ma che ha soltanto letto la classifica di questa Serie A? Dopo i primi 45 minuti pensavate tutti di vivere un nuovo, ennesimo pomeriggio da incubo, non è così? E invece Victor Osimhen ha deciso di riprendere l’ascensore, Matteo Politano ha risvegliato il gene dormiente di Zinedine Zidane e Calzona ha finalmente riattaccato il joystick alla Play Station azzurra. Poi, dopo il siluro di Zielinski e il poker di Giacomo “Usain Bolt” Raspadori, in effetti manca all’appello soltanto la rovesciata di Osimhen, che poteva costarci un enorme e collettivo alcol test.

io che mi assento dal 55’ al 70’ per il cagatone domenicale #MonzaNapoli #SerieApic.twitter.com/Vx8npakeZ1 — Ebossetti libero 🇱🇻 (@sovieromagiusto) April 7, 2024

Era da Italia-Germania '70 che non si vedeva un quarto d'ora del genere #MonzaNapoli — Matcele (@matcele05) April 7, 2024

Ma che è oggi, pure Zielo da fuori area...



e che è#monzanapoli pic.twitter.com/ukbCJsLdEQ — Erre Ci (@raffamad81) April 7, 2024

Raspadori quando vede un pallone ribattuto dal portiere #MonzaNapoli pic.twitter.com/KxJE7vcqPU — LuceRosselli 🩵 (@LuceRosselli) April 7, 2024

#MonzaNapoli sul 4-2 con la rovesciata di Osi mi sa che nel secondo tempo hanno fatto l'update alla PlayStation 6 — Th3 (@th3lastsamura1) April 7, 2024