Napoli-Inter 0-1, la moglie di Simeone chiede scusa: «Uno sfogo in un momento di rabbia»

Un piccolo caso social scoppiato al fischio finale di Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana, rientrato immediatamente in queste ore. Al centro delle attenzioni Giulia Coppini, compagna di Giovanni Simeone che aveva attaccato duramente l'arbitro Rapuano e l'Inter dopo la gara.

«Ma chi non si è un po' scaldato guardando una partita?» ha commentato poi Lady Simeone sui social in queste ore facendo un passo indietro «Ho massimo rispetto per tutti i professionisti, le squadre e i tifosi di questo sport, è stato solo un momento di rabbia».