La fase finale della Coppa d'Africa conquistata con la sua Nigeria deve aver messo di buon umore Victor Osimhen. Ieri, infatti, l'attaccante del Napoli è tornato a parlare di futuro. Lo ha fatto ai microfoni della CBS e le sue parole hanno letteralmente fatto gelare il sangue ai tifosi del Napoli che intanto lo aspettano per avere anche il suo supporto nella rincorsa al quarto posto in classifica. «Ho già preso la mia decisione in merito al prossimo step professionale al termine della stagione attuale», ha spiegato Victor. «Ho già chiare le cose, ho già il mio piano, so cosa voglio fare ed il prossimo step che intendo compiere. Penso che il 60% delle persone parlino dei rumors che mi accostano alla Premier League. Il campionato inglese è uno dei più grandi del mondo. Ora voglio finire la stagione con il Napoli e poi dare seguito alla decisione presa». Parole tutt'altro che rassicuranti per il mondo azzurro. Tanto più che dopo il suo ultimo rinnovo con il Napoli, nel contratto di Osimhen è stata inserita una clausola da 120 milioni di euro. Tanto servirà per portarlo via e assicurarsi le sue prestazioni. In estate ci avevano pensato seriamente gli arabi, ma De Laurentiis aveva alzato un muro invalicabile. Ora, però, le cose potrebbero cambiare e non solo per via della nuova clausola rescissoria all'interno dell'accordo. Victor, che intanto sogna di alzare il trofeo della Coppa d'Africa con la maglia della sua Nigeria, ha ben chiaro in testa cosa ne sarà di lui, dei suoi gol e delle sue giocate. Il legame con il Napoli sembra poter essere solidissimo, ma allo stesso tempo già destinato a restare solo un ricordo. D'altra parte il bomber non ha mai negato il desiderio di provare altre esperienze professionali e la Premier League rappresenta il suo obiettivo mai celato. Adesso toccherà solo aspettare l'offerta giusta. Intanto i tifosi del Napoli non hanno gradito le ultime frasi di Osimhen, si sono sentiti traditi dall'attaccante che lo scorso anno ha trascinato la squadra di Spalletti verso la conquista del terzo storico scudetto. Di sicuro il suo ritorno in città sarà utile per capirne innanzitutto lo stato d'animo. Durante l'arco di questa stagione, infatti, a Victor sono stati concessi permessi e libertà che raramente si erano visti nell'era De Laurentiis e ora i tifosi si aspettano una replica sul campo, alla sua maniera, dimostrando che pure se dovessero essere gli ultimi mesi insieme lo saranno ad altissimi livelli.

Intanto dall'Inghilterra arriva Leander Dendoncker: 28enne centrocampista belga dell'Aston Villa. Si tratta di un colpo a sorpresa da parte del club azzurro che in pochissime ore ha definito l'operazione (prestito) e si prepara a definire tutto in giornata: è atteso oggi i Italia per le visite mediche. Si tratta di una mezzala fisica in grado di fare entrambe le fasi che però nell'ultima stagione di Premier League ha giocato una sola partita da titolare mettendo insieme appena 114 minuti in campionato. Intanto gli uomini mercato del club sono alle prese con altri problemi: uno su tutti quello del difensore centrale. Lo stanno cercando come l'acqua nel deserto dall'inizio del 2024 e a poco più di una settimana dalla fine del mercato invernale le piste aperte sono due. Nehuen Perez dell'Udinese è quello sul quale si spinge maggiormente anche se balla ancora qualche milione tra la domanda dell'Udinese (20 milioni di euro) e l'offerta del Napoli (16). L'alternativa è sempre Arthur Theate, ex Bologna e ora del Rennes. Il club francese tentenna perché non avrebbe abbastanza tempo per trovare un sostituto e per questo l'operazione prosegue a rilento.

Ma quello di Osimhen non sarà l'unico addio in programma per la prossima estate. Sì, perché la panchina di Piotr Zielinski nella finale di Supercoppa contro l'Inter è un segnale chiarissimo di quello che sarà il futuro del polacco. Non rinnoverà il suo contratto con il Napoli e a fine stagione si accaserà proprio a Milano sponda neroazzurra. Ovviamente questo che sembra il destino già scritto solo se entro il 1 febbraio non si presenterà alla porta del club azzurro un'altra squadra disposta a versare immediatamente una cifra congrua per potarlo via già in questa sessione di mercato invernale. Quel che appare certo è il futuro del polacco. Separato in casa a tutti gli effetti e senza particolari margini per poter ricucire il rapporto con il Napoli.