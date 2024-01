Calciomercato Napoli, stretta per Perez: operazione in chiusura per 17 milioni

Nuovi contatti tra il Napoli e l'Udinese, stavolta l'affare di mercato è legato a Nehuen Perez, difensore argentino che resta il primo della lista azzurra per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport in queste ore, in giornata la trattativa è andata avanti tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo: l’obiettivo è quello di sbloccare l’affare e trovare un’intesa per il cartellino. Operazione che, dopo i contatti continui tra le parti, si potrebbe chiudere a 16-17 milioni di euro più bonus.

Una cifra a metà, in pratica, tra quello che il Napoli offrica - 15 milioni - e quello che l'Udinese avrebbe voluto ricavare dalla cessione - 20 milioni - e che potrebbe mettere d'accordo tutte le parti. Mazzarri avrebbe a disposizione un rinforzo gradito, che da tempo ha trovato il suo accordo con la società per il passaggio in azzurro. In questa stagione Perez ha messo insieme 21 presenze con la maglia dei friulani.