Ieri le visite oggi la firma. Cyril Ngonge a breve sarà il terzo rinforzo del Napoli nel mercato di riparazione. L'attaccante belga, 23 anni e sei gol quest'anno con la maglia del Verona, si trasferisce alla corte di Mazzarri a titolo definitivo e domani potrebbe essere a Riad insieme a Traorè. Nelle casse dell’Hellas entrano quasi 20 milioni di euro (il prezzo è lievitato anche per via del 10% che gli scaligeri dovranno riconoscere al Groningen, club olandese da cui hanno prelevato l’esterno offensivo). Ngonge siglerà un quadriennale (fino al 2028) da 1,2 milioni di euro a stagione (a salire). Il calciatore è un esterno offensivo che agisce prevalentemente sulla destra. Praticamente sarà l’alternativa di Matteo Politano. Occhio però alle sirene arabe per lo stesso Politano che proprio in Arabia ha parecchi estimatori (l’Al Shaba continua a tentare l'attaccante) e intanto aspetta un cenno da De Laurentiis per il prolungamento con relativo adeguamento contrattuale. Per il momento la situazione è in stand by. Staremo a vedere.

Non sono bastati invece i due gol in semifinale a Alessio Zerbin per rimanere a Napoli. L'attaccante piemontese passerà in prestito al Frosinone subito dopo la finalissima in programma a Riad lunedì prossimo. Il Napoli ha virtualmente definito anche l'ingaggio del talentuoso gioiellino serbo Matija Popovic (appena 18enne ex U-17 del Partizan Belgrado) che seguirà proprio Zerbin prestito al Frosinone. Capitolo centrocampista. Antonin Barak resta in bilico tra Fiorentina e Napoli. I due club ne hanno parlato di persona in Arabia Saudita, prima della sfida di semifinale. Ma resta ancora distanza di vedute sulla formula del trasferimento. Il Napoli aveva proposto un prestito con diritto di riscatto, la Viola continua a chiedere 6 milioni per la cessione a titolo definitivo: alla fine si potrebbe trovare una soluzione con un prestito con obbligo di riscatto (a 5 milioni). Nel pacchetto arretrato, invece, è corsa a tre per il ruolo di difensore centrale. Oumar Solet - 23 anni nazionale U-20 francese in forza al Salisburgo continua ad essere monitorato dal Napoli. Perez dell’Udinese e Theate del Rennes, entrambi 23 enni restano in pole potion. DeLa ha messo sul piatto della bilancia 15 milioni di euro per assicurarsi uno dei due. Il Rennes però chiede quasi il doppio, mentre l'Udinese vorrebbe privarsene soltanto a fine stagione.