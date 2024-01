Un risveglio confortante. Sotto tutti i punti di vista. Il Napoli stamani si è ritrovato sul campo di Riad dopo la convincente vittoria di ieri sera ai danni della Fiorentina che è valsa il pass per la finalissima di Supercoppa in programma lunedì Al-Awwal Park Stadium in Arabia Saudita. alter Mazzarri ha tenuto a rapporto la squadra prima di scendere in campo e di dividere il gruppo in due tronconi. Clima sereno, pacche sulle spalle e voglia di continuare a stupire. È questo il comune denominatore in casa azzurra. A prescindere dall'avversario che i campioni d'Italia si troveranno di fronte in finale. Poi tutti al lavoro per riprendere la preparazione. Da una parte i giocatori scesi in campo contro la Viola che hanno effettuato una seduta defaticante in palestra. Gli altri, invece, hanno sostenuto un allenamento più intenso sul campo con partitelle a pressione, torello e lavoro tattico, pronti a dare il proprio contributo nel caso in cui ce ne fosse bisogno in occasione della finalissima.

APPROFONDIMENTI Zerbin e il messaggio di Mazzarri al Napoli: serve più attenzione per il vivaio Record in Supercoppa come Careca e Higuain (e Silenzi) Ma l'agente spinge per il Frosinone: «Garcia l'ha voluto al Napoli, ora deve andare a giocare»

Cajuste e Mazzocchi, usciti anzitempo dalla contesa contro la Fiorentina, sono stati risparmiati dal lavoro in palestra effettuando soltanto una seduta di terapie. Demme e Olivera, invece, proseguono il protocollo di lavoro personalizzato. L'impressione è che i due titolari con la Viola dovrebbero recuperare in tempo per la finale di lunedì sera. In tal caso, Mazzarri è orientato a confermare lo stesso undici sceso in campo contro la formazione toscana.