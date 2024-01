Napoli, Zerbin da record in Supercoppa come Careca e Higuain

Doppiette in Supercoppa? Benvenuto a Alessio Zerbin, l'esterno azzurro che ieri sera in semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina ha aiutato il Napoli a superare il turno con una doppietta nei minuti finali. Una doppia realizzazione che non è nuova in casa Napoli: ci era riuscito Gonzalo Higuain nel 2014 in occasione dell'ultima Supercoppa vinta dal club azzurro contro la Juventus. E sempre contro i bianconeri ci era riuscito anche Antonio Careca nell'edizione vinta del 1990, insieme con Andrea Silenzi.