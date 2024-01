Napoli-Fiorentina 3-0: pass per la finale di Supercoppa ed è tutta un'altra storia

Il Napoli è tutta un'altra storia esattamente come temeva Vincenzo Italiano. Gli azzurri battono con un perentorio 3-0 la Fiorentina (Simeone e doppietta di Zerbin), e staccano il pass per la finalissima di Supercoppa in programma lunedì prossimo a Riad.

Mazzarri torna al passato, cambia spartito tattico, si affida alla difesa a “tre” e punta tutto sulla materia che conosce a menadito da quasi un quarto di secolo: compattezza, grinta e cinismo. Simeone viene preferito a Raspadori al centro del tridente con Politano e Kvaratskhelia ai suoi fianchi. In fase di interdizione il Napoli si schiera con una sorta di 5-4-1. La Fiorentina dal canto suo è aggressiva, gioca alta e cerca di andare in pressing sui portatori di palla avversari con il consueto atteggiamento tanto caro a Italiano (4-2-3-1). Ma sono comunque gli azzurri ad impensierire subito Terracciano con Politano (9') che di sinistro costringe il portiere in angolo.

La risposta dei viola si limita ad una fucilata di Biraghi (11') di dai 25 metri. Simeone alla seconda occasione infila Terracciano (22') con un diagonale micidiale. Classica azione di contropiede con una bellissima azione sull'asse Juan Jesus-Kvarastkhelia: il brasiliano taglia in due l'intera retroguardia toscana chiede il dai e vai con Kvara e poi serve il Cholito che ringrazia e batte cassa. La Fiorentina prova subito a reagire, centra un palo con Martinez Quarta e trova il gol con Beltran, ma l'azione era viziata da un fuorigioco di Bonaventura.

Nella ripresa, i cambi premiano Mazzarri e boccia Italiano. Il tecnico della Viola si affida ad una squadra ancora più offensiva ed il Napoli ne approfitta. Il nuovo entrato Zerbin raddoppia in scivolata di sinistro e poi è capace di bissare ancora in contropiede. Il Napoli cala il tris ora aspetta la vincente tra Inter e Lazio in programma domani sera a Riad.