Mourinho al Napoli, è delirio social: contatti tra De Laurentiis e Mendes

A 48 ore dall'ufficialità del suo esonero alla Roma, il futuro di José Mourinho diventa immediatamente un caso. E entra in scena il Napoli: come riportato da Sportmediaset in queste ore, infatti, dopo l'esonero dello Special One di martedì il suo potentissimo agente Jorge Mendes non ha perso tempo e ha contattato il presidente Aurelio De Laurentiis, numero uno del club azzurro che a fine campionato saluterà con ogni probabilità Walter Mazzarri alla ricerca di un nuovo allenatore.

Una telefonata esplorativa tra le parti con De Laurentiis che avrebbe preso atto della disponibilità di Mourinho. Tra il patron azzurro e l'agente Mendes i rapporti sono ottimi, cresciuti negli ultimi anni, ma l'ostacolo c'è ed è importante: 7 milioni più bonus all'anno di ingaggio per il portoghese alla Roma, una cifra che difficilmente il club azzurro pagherebbe al prossimo allenatore.