Ngonge al Napoli: visite mediche a Villa Stuart

È il giorno di Cyril Ngonge: l’esterno d’attacco belga è arrivato in queste ore a Roma, a Villa Stuart, per mettersi a disposizione dello staff medico del Napoli e sottoporsi alle visite mediche di rito. Dopo quello di Hamed Traoré, quindi, gli azzurri potranno chiudere in giornata il terzo acquisto di questo calciomercato invernale con l’esterno del Verona pronto a dire sì all’azzurro fino al 2028.

Il trasferimento costerà al Napoli una cifra intorno ai 20 milioni, cifra necessaria per anticipare la concorrenza e strappare Ngonge all’Hellas sin da subito. In azzurro il belga andrà a coprire lo spot lasciato vuoto la scorsa estate dalla partenza di Hirving Lozano, alternandosi con Matteo Politano in quella zona di campo. In un anno con il Verona in Italia, Ngonge ha messo insieme 11 reti in 36 presenze complessive.