Fiorentina-Napoli, in Supercoppa esordio della nuova maglia dedicata al Vesuvio

Farà il suo esordio in Fiorentina-Napoli di domani sera nella semifinale di Supercoppa Italiana la nuova maglia "Magma" dedicata al Vesuvio. La divisa sarà indossata dai calciatori azzurri durante il riscaldamento pre-partita allo stadio, presenta una grafica stilizzata ispirata proprio alle fiamme del magma del Vesuvio, simbolo della città. La maglia è già presente nello store ufficiale online del club ed è a disposizione dei tifosi al prezzo di 70,00 €.

Warming up has never been so hot! Discover the brand-new pre-match collection at the SSCN Webstore, eBay Store, Official Stores and authorized retailers.



👉 https://t.co/UDylGEMpAV



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/8yydVS0IMu

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 17, 2024