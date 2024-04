Napoli, il Padel a Scampia come mezzo di inclusione e riscatto

Napoli, il padel è definitivamente pronto a invadere Scampia. Si cercano associazioni disposte a prendere in uso il campo appena realizzato nel parco Corto Maltese che si propone sempre più come simbolo della capacità di rinascita del quartiere.

Il campo all'interno del parco è stato finanziato dal Ministero dello sport e i lavori sono stati conclusi nei giorni delle ultime festività natalizie. Da quel giorno s'è iniziato a ragionare sul futuro di quella struttura e, nell'ultima sttimana, la Municipalità 8, quella che raccoglie Chiaiano, Marianella, Piscinola e Scampia, ha diffuso un avviso pubblico per «acquisire manifestazioni d’interesse finalizzate alla concessione in uso del campo di padel di proprietà comunale “Corto Maltese”, da destinare allo svolgimento di attività sportive, ricreative, di solidarietà e socioculturali senza scopo di lucro».



Possono presentare richiesta alla municipalità associazioni socioculturali e sportive, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, parrocchie o Enti di natura religiosa, ma anche gruppi informali di cittadini disposti ad impegnarsi per gli altri, la partecipazione, però, è riservata a chi risiede nell'ottava municipalità.

La concessione avrà una durata di 5 anni durante i quali la municipalità cede gratuitamente l'uso del campo «per lo svolgimento senza scopo di lucro di attività sportive,ricreative, di solidarietà e socioculturali in favore della popolazione residente, in particolare dei giovani del quartiere Scampia».

Chi chiede la concessione dovrà impegnarsi a non chiedere soldi per l'utilizzo del campo, a favorire la massima inclusione e partecipazione dei residenti nella municipalità, dei ragazzi e degli studenti degli istituti scolastici del territorio alle attività programmate nell’impianto, a stipulare un’apposita polizza assicurativa commisurata alle attività svolte e, soprattutto dovrà farsi carico della vigilanza attiva «come forma di deterrenza e prevenzione nel rispetto della legalità, con l’efficace e partecipata gestione del campo da parte della comunità locale».

Le manifestazioni d’interesse vanno consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo della direzione della Municipalità 8, al terzo piano degli uffici di Largo della Cittadinanza Attiva entro mezzogiorno del 27 maggio.