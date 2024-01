Napoli-Fiorentina, protesta ultras: «Non chiamatela Supercoppa Italiana»

Duro counicato congiunto arrivato in queste ore da parte dei gruppi organizzati delle Curve A e B dello stadio Maradona in occasione di Napoli-Fiorentina, semifinale della Supercoppa Italiana a cui gli ultras non prenderanno parte.

«Avete venduto un trofeo nazionale usando sconosciuti beduini al posto di chi quella maglia la segue ovunque, la sostiene, la difende - si legge dal lungo comunicato - Non troviamo il senso di chiamarla ancora Supercoppa Italiana quando proprio i tifosi italiani non potranno assistervi. Odio eterno al calcio moderno! Buona cammellata!»