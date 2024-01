Da un continente all'altro con il comune denominatore... azzurro. Il Napoli si concentra sulla Supercoppa dal ritiro di Riad in Arabia Saudita, registra buone notizie dall'infermeria ed intanto resta vigile sulle condizioni di Victor Osimhen, impegnato nella Coppa d'Africa con la sua Nigeria. L'attaccante mascherato ieri è tornato a far parlare di se. Prima per via di un affaticamento muscolare che gli ha impedito di allenarsi (soltanto in via precauzionale) con le Super Aquile in vista della prossima sfida con i padroni di casa della Costa D'Avorio in programma domani pomeriggio ad Abidjan. Victor poco dopo si è concesso una lunga intervista proprio dal ritiro con la sua nazionale, parlando del Napoli, del suo futuro e naturalmente della Coppa d'Africa che ha messo in cima alla sua lista di preferenze. «Vincerla sarebbe uno dei momenti più belli delal mia vita. Ho fatto la storia con il Napoli, ma non importa quello che faccio o quanti gol ho segnato, ho molta strada da fare nella mia carriera, ma probabilmente se riuscirò a vincere la Coppa, allora avrò fatto tutto quello che dovevo fare. Non vedo l'ora di vincere qualcosa con la Nigeria».

Osi parla anche di De Laurentiis e del futuro. «Ho un ottimo rapporto con il presidente, mi è sempre stato vicino e tra di noi non ci sono mai stati problemi: quanto è successo non ha nulla a che fare con lui e con la sua famiglia. Il presidente mi ha sempre supportato ed io ho dato il massimo per vincere lo scudetto anche per lui e per loro. La Premier League? Non nego che un giorno mi farebbe piacere giocarci, ma adesso ho altri progetti per la mia carriera. Al momento opportuno saprete tutto».

Il Napoli intanto si concentra sulla semifinale di Supercoppa Italiana in programma domani sera a Riad contro la Fiorentina. Buone notizie per Mazzarri sul fronte infermeria. Piotr Zielinski torna tra i disponibili (dopo essere finito in tribuna nel derby con la Salernitana) e si candida per una maglia da titolare a centrocampo. Diego Demme ha effettuato la risonanza magnetica che ha escluso problemi più seri, ma il centrocampista avverte ancora dolore. Il tedesco viaggia verso il forfait domani sera contro la Viola. Si nutrono speranze, invece, per Jens Cajuste. Lo svedese era uscito anzitempo nel derby con i granata per un problema al flessore che sembra si stia rivelando meno grave del previsto. Il giocatore ieri ha alternato un allenamento differenziato ad un lavoro effettuato con tutto il gruppo. Contro la formazione di Italiano, il Napoli si schiererà con il consueto spartito tattico. Sarà ancora una volta 4-3-3 agli ordini di Mazzarri. Il tecnico di San Vincenzo sembra orientato a confermare la formazione che ha sconfitto in rimonta la cenerentola granata sabato scorso al Maradona. Al centro del tridente, infatti, resta in pole position Simeone. Il Cholito resta in vantaggio su Raspadori nel ruolo di vice Osimhen. Sulle fasce, invece, confermati Politano e Kvaratskhelia.