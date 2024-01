“Per il Napoli entrano Gaetano, Ostigard e Zerbin” pic.twitter.com/2PzdtJxsKC — I Gigi 78 I (@Vicidominus) January 18, 2024

Assist di Juan Jesus da trequartista e doppietta di Alessio Zerbin in uno stadio semivuoto in Arabia Saudita: se non avessimo la certezza che Napoli-Fiorentina si è giocata davvero, sembrerebbe tutto frutto dei deliri dello zio che ha alzato troppo il gomito al suo compleanno. Invece, amici amanti del calcio, è tutto meravigliosamente vero: Walter Mazzarri torna alla difesa a tre, risvegliando i Campagnaro e i Britos che dormono dentro di noi, e gli azzurri si sbarazzano della Fiorentina. Non osiamo immaginare cosa possa succedere lunedì.