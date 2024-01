Napoli verso la finale, terapie per Cajuste e Mazzocchi: Demme ancora out

Walter Mazzarri fa la conta dopo la semifinale vinta in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. Il Napoli torna ad allenarsi a Riyadh in attesa di scoprire quale sarà l'avversaria della finale in programma lunedi prossimo sempre in Arabia Saudita.

Come informato dal club azzurro sui canali ufficiali, questa mattina terapie sia per Cajuste che per Mazzocchi, entrambi ieri hanno lasciato malconci il campo durante il match contro i viola. Ancora fuori anche Diego Demme: il centrocampista tedesco e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato prima in palestra e poi in campo.