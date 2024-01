È il Napoli la prima finalista della Supercoppa italiana. La squadra di Mazzarri supera la Fiorentina 3-0 e attende la sfida tra Inter e Lazio per conoscere il nome dell'avversaria con la quale dovrà confrontarsi lunedì prossimo nella partita che assegnerà il trofeo. Un successo che riporta il sereno tra i campioni d'Italia, ora in corsa per conquistare la Coppa.