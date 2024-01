Traoré al Napoli, via alle visite mediche a Villa Stuart

È cominciata alle 11.30 la nuova vita da napoletano per Hamed Traoré Jr, il centrocampista ivoriano pronto a vestire la maglia del Napoli. L'ex Empoli e Sassuolo, oggi di proprietà del Bournemouth in Inchilterra, è arrivato questa mattina da Londra a Roma e si è recato poi immediatamente a Villa Stuart: nella clinica della capitale Traoré porterà avanti tutti i test fisici e medici di rito prima di poter dare poi il definitivo ok al club di Aurelio De Laurentiis.

Cresciuto calcisticamente in Italia, da due stagioni in Inghilterra, Traoré aspetta di poter tornare in Serie A per rilanciarsi dopo essersi fatto apprezzare on le maglie di Empoli e Sassuolo per quattro stagioni. Dopo le visite, firmerà il contratto con il Napoli dove arriverà in prestito: a fine stagione, gli azzurri potranno riscattarlo dal club inglese per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.