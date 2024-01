Sorride sornione Luciano Spalletti. Perché lì, sul podio dei «Best Fifa Football Awards», ci sta con pienissimo merito. Accanto a lui ci sono Pep Guardiola che lo scorso giugno si è portato a casa la Champions League e Simone Inzaghi, vicecampione con l'Inter. Il premio del miglior allenatore della passata stagione è andato allo spagnolo senza che ci fossero particolari dubbi, ma il solo fatto che a salire sul podio ci fossero due italiani è una gran bella notizia per tutto il movimento. I tre finalisti sono stati selezionati da una giuria internazionale composta da allenatori di squadre nazionali maschili, capitani di squadre nazionali maschili, giornalisti di calcio e tifosi che hanno votato sul sito ufficiale della Fifa. «Spalletti ha fatto un lavoro eccezionale a Napoli», ha detto il vincitore del premio Fifa Pep Guardiola nel momento in cui ha ringraziato tutti dal palco di Londra. «Bravo Luciano, hai vinto lo scudetto in serie A e hai fatto un grande lavoro: complimenti», ha ribadito lo spagnolo che con il suo Manchester City ha vinto tutto nella scorsa stagione. «Simone, solo io so quanto sia stata dura giocare contro la tua Inter in una finale meravigliosa», ha poi continuato Guardiola rivolgendosi all'altro finalista: Simone Inzaghi che oggi partirà con l'Inter alla volta dell'Arabia Saudita per la final four della Supercoppa italiana. Parteciperà anche il Napoli in qualità di campione d'Italia in carica, merito di quello scudetto conquistato proprio da Luciano Spalletti che si è piazzato al secondo posto (con 18 voti) alle spalle di Guardiola (28) e precedendo Inzaghi (11) nella classifica finale del premio di miglior allenatore della Fifa assegnato dai voti di ct e capitani delle nazionali, da giornalisti esperti e dai tifosi di tutto il mondo. I voti sono stati espressi in base ai risultati ottenuti nel periodo dal 19 dicembre 2022 al 20 agosto 2023.

APPROFONDIMENTI Osimhen sbaglia un gol e nella Nigeria è bufera Inter, querela per due giocatori: lite in discoteca e foto rubate Eriksson e il cancro terminale: «Non mi piango addosso, voglio vivere una vita normale finché sarà possibile»

L'attuale ct della Nazionale ha stupito l'Europa intera per quanto fatto vedere alla guida del Napoli nella scorsa stagione. Un premio più che meritato a giudicare dal lavoro svolto in azzurro. E non solo in serie A, perché il Napoli ha dominato il proprio girone di Champions strapazzando il Liverpool al Maradona e andando a giocare ad Anfield con la certezza della qualificazione già in tasca. Insomma, tutto bellissimo e anche irripetibile. D'altra parte il ricordo che Spalletti ha lasciato a Napoli è ancora freschissimo. Non solo scudetto, appunto, ma un calcio divertente e coinvolgente. Poi il divorzio con il club azzurro che in estate si è trasformato nel matrimonio con la Nazionale che ora punta all'Europeo. Ma quella di Spalletti resterà sempre la Grande Bellezza fatta vedere nella stagione 2023-24 con il Napoli. Per questo motivo è stato inserito nella lista dei candidati al prestigioso premio della Fifa consegnato ieri sera a Londra dove tra gli ospiti c'era anche Stefano Ceci, ex manager e amico di Diego Armando Maradona.