Dal sogno all'incubo. Victor Osimhen si è subito sbloccato all'esordio in Coppa d'Africa andando a segno nella gara d'esordio della Nigeria contro la Guinea Equatoriale (suo il gol del pareggio), ma il bomber del Napoli avrebbe avuto la possibilità di fare il bis nella ripresa. Quell'occasione (clamorosa) fallita a tu per tu con i portiere avversario non è andata giù all'opinione pubblica nigeriana, ma non solo. Il pareggio non è piaciuto ai vertici della federazione nigeriana che si aspettavano una vittoria netta contro un avversario certamente inferiore.

E allora il dopo partita si è acceso. Secondo quanto hanno riportato i media nigeriani, negli spogliatoi a fine partita sarebbe scoppiata una lite furibonda: il presidente della federazione nigeriana Ibrahim Musa Gusau si sarebbe fiondato nello spogliatoio della Nigeria per insultare e minacciare i calciatori nigeriani, il tutto alla presenza di alti funzionari del governo.

Si parla addirittura di «frasi impronunciabili» contro i calciatori, accusati di non impegnarsi abbastanza con la maglia della Nigeria e minacciati di essere esclusi dalla squadra. Non sono arrivate conferme di quanto accaduto nello spogliatoio della Nigeria, anzi qualcuno ha provato anche a smentire l'accaduto dell'immediato post pastita. Ma non finisce qui: sempre secondo quanto riferiscono i media nigeriani, al centro delle accuse ci sarebbe stato proprio Osimhen, accusato di aver fallito ben quattro grandi occasioni da gol per passare in vantaggio. A sua difesa si è schierato il ct Josè Peseiro, parlando di sfortuna e rivendicando la buona prestazione dei suoi calciatori. «Abbiamo giocato una grande partita creando tante occasioni da gol ma solo un pizzico di sfortuna ci ha impedito di andare a segno e vincere la gara. Non sempre abbiamo fatto le scelte giuste sotto porta, ma i ragazzi hanno dato davvero tutto nonostante si sia giocato in condizioni climatiche complicate visto che alle 2 di pomeriggio la temperatura era altissima con un forte tasso di umidità». Tuttavia, le parole di Peseiro «Non vado io in campo a segnare», hanno rimarcato la necessità di trovare maggiore precisione da parte dei suoi attaccanti (anche Lookman dell'Atalanta è rimasto all'asciutto contro la Guinea Equatoriale).

Il prossimo appuntamento, quello per il riscatto, arriverà giovedì, quando alle 18 sarà in scena una gara da dentro o fuori per la Nigeria contro i padroni di casa della Costa D'Avorio.

Ieri ha fa ha fatto il suo esordio nella Coppa D'Africa ildiche ha pareggiato in rimonta contro la Guinea. Anguissa, capitano dei Leoni indomabili, ha provato a spingere la squadra per conquistare la vittoria dopo che la Guinea è rimasta in 10 uomini alla fine del primo tempo. Partenza in salita anche per il Camerun che adesso dovrà rialzare la testa già dalla prossima sfida di venerdì alle 18 contro ilcampione in carica capitanato dall'ex azzurro