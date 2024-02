Sanremo 2024, Valentina De Laurentiis difende Geolier: «Lo criticate tanto, ma...»

Anche la famiglia De Laurentiis scende in campo per Geolier, il rapper napoletano che stasera all'Ariston si giocherà la vittoria nella finale di Sanremo 2024 e che è stato investito da numerose critiche nelle ultime ore.

A parlare, in particolare, ci ha pensato Valentina De Laurentiis, figlia di Aurelio e parte integrante del club azzurro - che con il rapper 23enne ha pure messo in piedi una collaborazione per il Festival della Canzone Italiana - che sui social ha espresso la sua sul cantante.

«Il ragazzo napoletano che tanto criticate artisticamente è questo» c'è scritto in una sua storia Instagram. E di seguito tutti i risultati artistici che ha ottenuto Geolier nei primi anni di carriera. «E ha solo 23 anni» ha aggiunto. Ieri sera il rapper ha vinto anche la serata dei duetti, aggiudicandosi la seconda classifica su tre fin qui del Festival. A contendergli il titolo ci sarà senza dubbio Angelina Mango.