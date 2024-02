Sanremo 2024, anche Insigne tifa Geolier: paragone con Mertens e Callejon

Anche a distanza, Lorenzo Insigne tifa Napoli. Per una volta, non in campo però: sui social l'ex capitano azzurro - oggi al Toronto FC in Canada - ha infatti postato una foto di Geolier, rapper napoletano impegnato in questi giorni con il Festival di Sanremo 2024 in cui ha presentato la sua "I p'me, tu p' te" che è già un successo.

Nella serata dei duetti, però, la formazione si è allargata: insieme con Geolier, infatti, sul palco sono saliti anche Gigi D'Alessio e Luché (oltre a Gué, l'altro pezzo del gruppo assemblato per una sera), altri simboli della musica napoletana. E Insigne ha paragonato sui social il tridente del Festival con quello che ha vissuto in campo qualche anno fa e che aveva fatto sognare tanti tifosi azzurri con lui, Callejon e Mertens.