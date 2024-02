Napoli, Kvaratskhelia è il baluardo di Mazzarri in casa del Milan

De Laurentiis incalza gli agenti di Kvara perché adesso ha fretta, vuole brindare il suoi gioiello, probabilmente uno dei fiori all’occhiello della sua gestione quasi ventennale.

Si siederanno attorno a un tavolo a fine aprile, per discutere del nuovo rinnovo. Perché Kvara sarà al centro del progetto Napoli. Domenica sera potrebbe essere una festa, una specie di adunata dell’orgoglio. Kvara ha interrotto le polemiche dopo la magia con il Verona, dopo che aveva segnato al Cagliari.

Non va in gol in trasferta da Bergamo. Campione vero, dà sempre l’impressione di essere fortissimo ma incompiuto o incompreso.

Su Kvara si poggiano tutte le grandi ambizioni di grandezza di Mazzarri. Il duello sarà con Leao con cui ha in comune la grande velocità, fortissimi nell’uno contro uno ma forse entrambi devono ancora imparare a giocare per il compagno. Mazzarri dice: «Lo devo spostare al centro, perché lì ormai tutti sanno come si muove e lo fermano». Ed è quello che farà anche a Milano.