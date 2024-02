Sanremo 2024, le "Strade" di Geolier si prendono il Festival. Che festa con Gué, Luché e Gigi D'Alessio

Un medley tutto napoletano. Ma non solo. Perché non c'è solo Napoli nelle parole di Geolier, Gué, Luché e Gigi D'Alessio, i Fantastici 4 dell'Ariston questa sera. Il rapper di Secondigliano, nella serata dei duetti, ha invitato all'Ariston colleghi e amici che hanno segnato in qualche modo il suo percorso fin qui.

Il medley si chiama "Strade" e contiene "Brivido", "'O primm' ammore" e "Chiagne".

L'esibizione parte con Gué e con Luché, poi l'abbraccio alla sua Napoli con il duetto insieme a Gigi D'Alessio. L'esibizione dei due si prende spazio e applausi. Geolier - spinto da tutta la città in questi giorni - si giocherà la vittoria del 74° Festival di Sanremo anche domani sera in finale.