Sanremo 2024, pagelle look serata duetti: Amadeus in stile Ricchi e Poveri (7), Sangiovanni e Aitana scoordinati (6), Annalisa dominatrice (7)

È arrivata la serata più amata di Sanremo 2024 (oltre alla finale, s'intende) quella dei duetti. Oltre alla grande attesa per gli outfit Lorella Cuccarini, la domanda è soprattutto una: Angelina Mango, che canterà La Rondine di suo padre, sfoggerà finalmente un look degno di nota? Annalisa avrà le autoreggenti per la quarta sera di seguito? E BigMama, che intonerà Lady Marmalade, ci servirà un look alla Christina Aguilera dei tempi d'oro?

Annalisa dominatrice (7)

Se non avessimo visto il reggicalze anche stasera probabilmente avremmo avuto qualche mancamento.

Avviso agli stylist: sarebbe stata bellissima e glamour anche senza, eh.

Sangiovanni e Aitana (6)

Lui ha riciclato i pantaloni di ieri sera (gli piacevano e li ha indossati solo pochi minuti) lei l'abitino della serata di salsa del mese scorso (a scacchi, per giunta). Forse potevano coordinarsi un minimo.

Amadeus stile Ricchi e Poveri (7)

Gli sono piaciuti talmente tanto ieri sera che Ama ha deciso di copiare l'outfit rosa di paillettes dei Ricchi e Poveri. D'altronde con le sue giacche ogni volta che pensiamo di aver visto tutto veniamo smentiti. Sanremo è Sanremo.

Chi veste chi

A questo punto abbiamo qualche certezza: Annalisa ha sposato per questo Festival la maison Dolce&Gabbana, Dargen D'Amico Moschino (ieri ha indossato una fantastica stampa degli anni Novanta, l'epoca di Franco Moschino), mentre Mahmood, altro sorvegliato speciale, ha spaziato finora da Prada a Rick Owens, passando per Loewe.