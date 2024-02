Mare Fuori a Elena Cecchettin: «Parole condivise con gli autori». L'attacco, la replica di Amadeus: cosa è successo

«Le frasi ascoltate ieri su quel palco sono roba da baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull'amore. Ma l'amore non ha nulla a che vedere con la violenza maschile contro le donne». Così Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, ha criticato l'intervento mercoledì 7 febbraio al festival di Sanremo del cast di 'Mare fuorì sul tema della violenza contro del donne, condividendo sui social il post - dello stesso tenore - della scrittrice Carlotta Vagnoli. Nel suo post Vagnoli aveva definito «un siparietto intriso di pinkwashing» l'intervento degli attori di Mare Fuori.

La risposta di Amadeus

La replica di Mare Fuori

«È stata una proposta degli autori di Sanremo che abbiamo trovato interessante e condiviso», ha detto all'ANSA Roberto Sessa che con Picomedia è coproduttore con Rai Fiction della serie evento Mare Fuori, la cui quarta stagione è su Raidue dal 14 febbraio. Nella seconda serata del festival otto popolari attori della fiction hanno detto a testa otto parole, «il nuovo alfabeto dell'amore»: Matteo Paolillo, Giovanna Sannino, Domenico Cuomo, Yeva Saia, Antonio d'Aquino, Francesco Panarella, Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito Un'idea televisiva degli autori del festival di Sanremo che hanno affidato allo scrittore veronese Matteo Bussola, autore del best seller 'Notti in bianco, baci a colazionè, diventato un caso social, il glossario. Per Elena Cecchettin «un siparietto», una «roba da baci perugina, frasi sull'amore che non ha nulla a che vedere con la violenza maschile contro le donne». Un'idea di palco, con i vocaboli dietro che si illuminavano, che - secondo quanto apprende l'ANSA nel dietro le quinte degli autori del festival - è stata una maniera di affrontare un tema sociale di cui c'è bisogno di parlare sotto ogni angolatura, anche quella delle parole corrette dell'amore e che purtroppo non è risolutiva per fermare i femminicidi, come null'altro del resto potrebbe. I popolari protagonisti di Mare Fuori hanno interpretato sul palco dell'Ariston le nuove parole dell'amore e parlato con emozione e semplicità - è detto, rimarcando che il dolore di Cecchettin non è neppure immaginabile - a quel target di giovani che è diventato il motore del successo del festival.